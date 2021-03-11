Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gueye, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Gueye'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk