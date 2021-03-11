Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:58

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Gueye, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gueye'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Senegal Büyükelçisi Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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