Senegal, Batı Sahra'da konsolosluk açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel
Senegal, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Senagal'in Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Senagal'in Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı belirtildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Batı Sahra'daki Ed-Dahla kentinde gerçekleştirilen açılış törenine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall katıldı.

Senegal'in ardından 11'i El-Uyun, 10'u Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 21'e yükseldi.

Şu ana kadar El-Uyun'da konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Fil Dişi Sahilleri, Gabon, Komorlar, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Zambiya, Esvatini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün.

Ed-Dahla'da konsolosluk açan ülkeler ise Gambiya, Gine, Cibuti, Liberya, Burkina Faso, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Haydar Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Senegal, Batı Sahra'da konsolosluk açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:18:16. #1.15#
title