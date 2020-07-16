Senegal, AB'nin uçuş yasağına aynı şekilde karşılık verecek
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Senegal, AB'nin uçuş yasağına aynı şekilde karşılık verecek

Senegal hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine eklenmemesi üzerine, aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Senegal, AB'nin uçuş yasağına aynı şekilde karşılık verecek
16.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 23:58

Senegal hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) bugün açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine eklenmemesi üzerine, aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.

Senegal Turizm ve Hava Ulaştırmacılığı Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, AB'nin ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesine Senegal'in eklenmediğini belirtti.

Sarr, Senegal devletinin de kendisine karşı bu tür önlemler alan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesi gereği muamele edeceğini vurguladı.

Bakanlıktan bir yetkili, dün, Senegal'in kısıtlamaların kaldırıldığı ülkeler listesine ekleneceği açıklamasını yapmıştı.

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 1173 Kovid-19 testinden 112'si pozitif çıktı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 8 bin 481'e yükseldi. Virüs bulaşan 5 bin 735 kişi iyileşti, 156 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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