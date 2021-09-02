Senegal, 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal, 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı

Senegal, 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den gönderilen 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı.

Senegal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den gönderilen 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Çin hükümetinin desteğiyle gönderilen 277 bin 200 doz Sinovac aşısının Senegal'e ulaştığı bildirildi.

Aşılar, Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla başkent Dakar'a getirildi.

Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 175 test yapıldı, 57 yeni vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken 356 kişi sağlığına kavuştu.

Salgının başından bu yana 72 bin 977 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1780 kişi hayatını kaybetti.

Şubatta başlayan aşılama kampanyasında bugün kadar 1 milyon 171 bin 361 kişi aşı oldu. AstraZeneca, J&J ve Sinovac aşılarının kullanıldığı ülkede 565 bin kişinin aşıları tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Uyum eğitiminin başlaması) Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Uyum eğitiminin başlaması) Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada.
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Bakan Koca, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların toplu alanlara girişte PCR testi olması gerektiğini hatırlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Şener Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Senegal, 277 bin 200 doz Sinovac aşısını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 21:44:01. #1.16#

title