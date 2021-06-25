Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
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Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar

Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hırsızlar tornavida yardımıyla pencereden girdikleri kafede güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da hırsızlar tornavida yardımıyla pencereden girdikleri kafede güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlardan biri kasayı soyarken, diğer şüphelinin dolaptan gazlı içecek çalması dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Ahmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği meçhul 2 şüpheli, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri kafenin penceresini tornavidayla açarak içeri girdi. Kısa süre içerisinde kasadaki bir miktar parayı çalan şüpheli, hızla kaçarak kayıplara karıştı. Bu sırada şüphelilerden birinin meşrubat dolabından 2 adet gazlı içecek çalması dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan hırsızlık anı, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde kafeye gelen iş yeri sahipleri, durumu fark edince polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Ayrıca aynı kafeye geçen sene de aynı günlerde hırsızların girdiği öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi İmren Altun, kafenin yanında bulunan mezarlığın etrafında koruma tellerinin olmadığına dikkat çekerek, "Yine geçtiğimiz sene kurban bayramı sonrasıydı, o zaman da kapıdan girerek hırsızlık yapmışlardı. Bu sene de bayram öncesi yine geldiler. Bu defa camı kırarak girdiler. Direk kasaya yönelmişler zaten. Kasayı direk çekmecesiyle alıp gitmişler. Sonrasında parayı az bulunca dolaptan bir şeyler almışlar. Kırılan camların maliyeti bin 500 lira kasadan 400 lira yani 2 bin liralık zararımız var. Bu durumda bizim maddi ve manevi psikolojimizi bozdu" dedi. - BURSA

Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar
Senede bir soydukları kafede güvenlik kamerasına yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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