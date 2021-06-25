Sene sonu sonu toplantısı düzenledi
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Sene sonu sonu toplantısı düzenledi

Sene sonu sonu toplantısı düzenledi
Bültenler - Haberler | Güncel

2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi sene sonu okul müdürleri toplantısı Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen başkanlığında düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda, "yaz dönemi telefi eğitimi, destekleme ve yetiştirme kursları, taşımalı eğitim, yılsonu işlemleri, okulların mevcut ihtiyaçları, onarım talepleri ile ilgili iş ve işlemler" gibi maddeler üzerine görüşüldü.

Okullarda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, rahat ve huzurlu bir ortamın sağlanması için okul müdürlerine önemli görevlerin düştüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen,

bilimsel, sosyal, kültürel projeler ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin başarı ve disiplin durumlarının okul idaresince takip edilmesi gibi konularda yöneticilerden gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.

Toplantı, okul ve kurumların 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazır getirilmesi için gerekli tedbirleri alınması, hazırlık çalışmalarının yapılması doğrultusundaki görüşlerin belirtilmesi ve okul müdürlerinin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Türk, Mesut Çoşkun ve Okul Müdürleri ile Kurum Müdürleri katıldı.

Kaynak: Bültenler

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