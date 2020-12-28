Sendikalardan Çağrı: "OHAL Komisyonu Lağvedilsin"

Sendikalar, olağanüstü hal döneminde ihraç edilenlerin durumunu değerlendirmek için kurulan OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi çağrısı yaptı.

Sendikalar, olağanüstü hal döneminde ihraç edilenlerin durumunu değerlendirmek için kurulan OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi çağrısı yaptı. Diyarbakır'da ortak bir açıklama yapan sendikalar, ihraç edilen kişilerin görevlerine iade edilmesini istedi

Kaynak: DailyMotion.com