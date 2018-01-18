Sendikalardan AK Parti'ye Kadro Teşekkür Ziyareti

Taşeron işçiler ile yapılan düzenlemenin ardından taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kayıtlar tamamlanırken, AK Parti Hükümetinin verdiği sözü yerine getirmesi sonrası Fethiye'deki bazı sendika yöneticileri AK Parti Fethiye İlçe teşkilatını ziyaret ederek teşekkür ettiler.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan'a teşekkür ziyaretine gelen Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendika, Hizmet İş, Sağlık İş ve Enerji İş Sendikasının tüm üyeleri ile Fethiye Devlet Hastanesi çalışanları taşeron sorununa çözüm üreten emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ÖZ-İŞ Sendikası Muğla İl Başkanı Bekir Çam, "Muğla'da 3 yıl önce sendika diye hiçbirimiz ben de dahil olmak üzere sendikadan bir haberdik. Konfederasyon başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan Allah razı olsun. Kamuda çalışan taşeron işçilere sendikal örgütlenme hakkı verdi. Bu bizler için çok büyük bir başlangıç oldu. 3 yıl içerisinde bütün kurumlarda toplu sözleşme parası alarak hepimiz evimize 3-5'te olsa maaşımız haricinde toplu sözleşme paraları götürdük. Bundan dolayı başta konfederasyon başkanımız olmak üzere kendi sendika başkanlarımıza ve devletimize minnettarız. Bu gün burada da bu kadro heyecanını, yıllardır taşeron işçilerin hayali olan kadroyu bize yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başkanımız Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve AK Partiye, temsilen de ilçe başkanımız Kadir Sarıhan'a teşekkür ederiz. Bu kadro başta vatanımıza milletimize ve emekçi bütün kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıha, "İş yerlerindeki çalışanlarımızın, destek emekçilerimizin kendi işlerini benimseyebilmeleri için geleceklerini görebilmeleri için sizlerden giden seslerin, taleplerin hükümetimizce başbakanlık, cumhurbaşkanlığımız ve bakanlığımızca değerlendirildikten sonra böyle güzel bir müjde ile karşılaştık. Sizlerde bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Bizde bu mutluluğu sizlerle birlikte paylaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı ÖZ-İŞ Sendikası İl Başkanı Bekir Çam arkadaşımızda bu organizasyonu sağladı" dedi. - MUĞLA