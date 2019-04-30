Sendikalardan 1 Mayıs'ta Birlik Beraberlik Çağrısı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB sendikaları Gaziantep'teki 1 Mayıs kutlamalarına vatandaşları davet ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Şube Sekreteri Esra Elitaş, ortak açıklamayı okudu. Birlik ve beraberlik çağrısı yapılan açıklamada, "Bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini olarak, ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde umudumuz ve hasretimiz olan memleketin resmini çizeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkarak, barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz. Haydi, 1 Mayıs'a, haydi emek ve dayanışma bayramına, haydi kırkayak parkına" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA