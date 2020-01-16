: Sendikalar Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedilmesine tepki gösterdi

16.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:01

Bilecik'te faaliyet gösteren Memur-Sen ile Bem-Bir-Sen temsilcileri yaptıkları basın açıklamasıyla Bilecik Belediyesinde bazı çalışanların iş akitlerinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Bilecik Belediyesi önünde toplanan grup adına konuşan Memur-Sen Bilecik Şubesi Başkanı Süleyman Akyıldız, işten çıkarılan işçilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Belediyenin 45 işçiyi işten çıkardığını aktaran Akyıldız, "Bu kar ve kış gününde böyle bir şeyin olması bizleri çok üzdü, biz onlara destek olmak için her zaman onların yayındayız. Onlardan da belediyemizin önüne çadır kurarak tepkilerini göstermelerini istiyoruz, biz de destek vereceğiz onlara." diye konuştu.

İşçilerin işten çıkarılma sebebinin sorulması üzerine Akyıldız, şöyle devam etti:

"Hiçbir açıklama yapılmadan tebligat yapıldı. Genel başkanları 'Hiçbir işçi işten çıkarılmayacak, biz onlarla çalışacağız' demişti. Ama gelin, görün ki mart ayının sonlarına doğru 150 işçiyi işe aldılar, Madem işçi çıkaracaktınız, bunları niye aldınız? Böyle bir durumla karşı karşıyayız. İnsanları bu karda, kışta, soğukta aç susuz bıraktılar. Biz buna tepki göstermek için buradayız."

Bem-Bir-Sen Bilecik İl Başkanı Güray Karamankaya da işçilerin mağdur edildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Martın sonu bahar dediler, martın sonunu insanlara kış ettiler. Maalesef bugün de olduğu gibi asgari ücretle çalışan insanları, karda kışta işsiz bıraktılar. Kışın malum, tüm belediyeler, CHP'li belediyeler bu konuda sınıfta kaldılar. Kış ayları personele en çok ihtiyaç olan dönemdir zaten, maalesef burada da aynı şartlarla devam ediyorlar. Verilen sözlerin hepsi askıda kaldı, inşallah geri adım atarlar, bu arkadaşlar."

Kaynak: AA

Haber Videosu