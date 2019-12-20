Sendikalar asgari ücrette 2 bin 578 liranın altında bir teklifi kabul etmeyecek

20.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:55

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarının temsilcileri, asgari ücret görüşmelerinde 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını belirtti.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ederken, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarının temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını değerlendirmek üzere ortak bir basın açıklaması yaptı. Sendikaları temsilen konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, ortak kararları neticesinde 2 bin 578 liranın altında bir rakamı değerlendirmeye almayacaklarını belirtti. Asgari ücret alarak yaşamlarını sürdürmeye çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyleyen Irgat, "Geçim şartları giderek ağırlaşmıştır. Resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasındaki fark açılmıştır. Korunması gereken işçidir, işçi ailesidir. Sosyal devlet ve sosyal adalet öncelikle asgari ücret uygulamasında hayat bulmalıdır. İnsanların maruz kaldığı işsizlik asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır" diye konuştu.



Türkiye rekabet şartlarının sadece düşük ücret politikasıyla sürdürülemeyeceğini aktaran Irgat, "Gelişmiş ülkelerde asgari ücret gerçekten semboliktir. Çalışanlar içinde asgari ücretli olanın oranı yüzde 5 ile 7 arasında değişmektedir. Oysa Türkiye'de ücretli ve yevmiyelilerin önemli bir kısmı asgari ücret ve buna yakın düzeyde gelire sahiptir. İşçinin emeği ve birikimine yönelik uygulamalardan artık vazgeçilmelidir. Asgari ücret kadar bir gelirin vergi dışı bırakılması tüm emek örgütlerinin ortak talebidir. Ülkede sağlanan refah artışı asgari ücretliye verilmemiştir. Konuştuğumuz en az ücrettir, taban ücrettir. Halen geçerli olan asgari ücretin bekar bir işçi için günlük net 67 lira 36 kuruş olduğu dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Irgat, net ücrete ilişkin sorulara, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA