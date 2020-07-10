Sendikalar arasındaki tartışmaya Manisa CBÜ'den açıklama geldi Manisa'da Sağlık-Sen ve Türk Sağlık Sen arasındaki tartışmada adı geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden cevap geldi.

Manisa'da Sağlık-Sen ve Türk Sağlık Sen arasındaki tartışmada adı geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden cevap geldi. Yapılan açıklamada, "Tarafların sendikal mücadelelerinde üniversitemizin yöneticilerini töhmet altında bırakmak için yapılan iftira ve karalamalar için yasal sürecin başlatılacağını bildirmek isteriz." denildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimlipinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile Manisa halkına hizmet veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi son günlerde sendikalar arasında yaşanan tartışmalara konu olmaktadır. Öncelikle, Hafsa Sultan Hastanesi'nin Manisa halkına hizmet etmeyi, kendi sağlık ve yaşamlarının önüne koyan hastanemiz çalışanları ve yönetiminin bu tarz konularla haksız gündeme gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü paylaşmak isteriz. Sendikalar arasında yaşanan tartışmanın tarafımızdaki yansımasını kamu ile paylaşmak ve yanlış anlaşılmalara mahal vermemeyi görev biliriz. Başhekimliğimize müracaat eden hastane personelimiz, Sağlık-Sen üyesi olmasına rağmen Türk Sağlık Sen'de üye gözüktüğünü, Sağlık-Sen'de bulunan istifa yazısına ve Türk Sağlık Sendikası üye formuna imza atmadığını bildirmiştir. Personelimizin başvurusu üzerine yönetimimizce soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde hastane personelinin iddiasının kriminal raporla doğru olduğu tespit edilmiştir. Yukarda bahsi geçen iki formdaki imzanın da şikayetçi personele ait olmadığının tespiti üzerine devam eden süreçle ilgili konuya taraf olan her iki sendikaya Başhekimlikçe bilgilendirme yapılmıştır. Yönetimimiz Anayasa ve ilgili yasaların verdiği haklar çerçevesinde sendikal hakların aranmasında zorlaştırıcı ve taraf olucu rolden kaçınmış olup tamamen şikayet üzerine başlayan soruşturmayı taraflara bildirmiştir. Tarafların sendikal mücadelelerinde üniversitemizin yöneticilerini töhmet altında bırakmak için yapılan iftira ve karalamalar için yasal sürecin başlatılacağını bildirmek isteriz." - MANİSA

Kaynak: İHA