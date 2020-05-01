HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
01.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:45

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İşten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İşten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

Haberler

Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak Ekonomi
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Ekonomi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Ekonomi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Podolski Jose Sosa Ersun Yanal Lionel Messi Mauricio Isla
Daha Fazla Bursa 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 16:13:33. #1.14#
title