Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İşten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar.