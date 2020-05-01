Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
01.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:45
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İşten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, İşten çıkarmalarla ilgili olumlu gelişmeler oldu ama yeterli değil. İşverenlerimiz ücretsiz izin hakkını kullanmaya devam ediyorlar. Bir an evvel bundan vazgeçmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını talep ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com