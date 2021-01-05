Sendikal hakları engelleyen genel müdüre 6 ay hapis

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki metal fabrikasında işçileri istediği sendikaya üye olmaya zorlayan, başka sendikaya üye olan işçileri de işten çıkaran yabancı uyruklu genel müdür D.L., 'sendikal hakların kullanılmasına engel olmak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki metal fabrikasında işçileri istediği sendikaya üye olmaya zorlayan, başka sendikaya üye olan işçileri de işten çıkaran yabancı uyruklu genel müdür D.L., 'sendikal hakların kullanılmasına engel olmak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2011 yılında Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Bir otomotiv firmasına parça üretilerek ihracat yapılan fabrikanın yabancı uyruklu genel müdürü D.L., iddiaya göre Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olan işçilere başka bir sendikaya üye olmaları konusunda baskı yapmaya başladı. İşçilerin bunu kabul etmemesi üzerine 38 işçiyi bir hafta ücretli izne çıkaran genel müdür, onlara bu süre içinde kararlarını düşünmelerini söyledi. Bir haftalık iznin ardından iş başı yapmaya geldiklerinde işten çıkarıldıklarını öğrenen 38 kişi, sendika avukatlarıyla aracılığıyla davacı oldu.

Kocaeli 5'inci İş Mahkemesi'nde 2011 yılında Birleşik Metal-İş Sendikası ve 38 işçi tarafından açılan dava, 2012 yılında genel müdür aleyhine sonuçlandı. Tarafların avukatları tarafından temyize götürülen karar, 3 Temmuz 2019 tarihinde Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Yargıtay'ın bozma ilamı üzerine dosya Kocaeli 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar açılarak yeniden yargılama yapıldı.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİŞikayetçi işçilerin bir kısmının tekrar dinlenildiği mahkemede, genel müdür D.L.'ye söz verildi. Tercüman aracılığıyla ifade veren D.L., "Ben suç tarihinde bir otomotiv firmasına parça üreten firmanın yöneticisiydim. İşçiler arasında görüş farklılığından kaynaklanan ve hangi sendikaya üye olunacağına ilişkin birtakım gerginlikler vardı. Ben de bu gerginliği gidermek amacıyla toplantı düzenledim. Bunun dışında bir amacım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bozma ilamı benim aleyhimedir. Kabul etmiyorum" dedi.6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, D.L.'nin sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işlediğine dair yeterli delil oluşması nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR