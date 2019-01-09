Sendikadan İZBAN greviyle ilgili açıklama

Demiryol-İş İzmir Şubesi tarafından, "1 aydır her türlü suçlamayla mücadele ettik, her türlü iftiraya maruz kaldık ama yılmadık ancak ülkemizin mevcut yasaları maalesef direnişimizi bitirmiş durumda." açıklaması yapıldı. Açıklamada, sendika başkanı tarafından maddi yardım yapıldığı da ifade edildi.