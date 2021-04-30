Sendikadan belediyeye siyah çelenk

İŞ Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne '648 gündür grevdeyiz.

HAK-İŞ Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne '648 gündür grevdeyiz. Bayramımız zehir oldu' yazılı siyah çelenk bıraktı. Kan, '2 yıldır bizlere zehir edilen bu bayramı artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da en güzel şekilde kutlamayı hak ettiklerini düşünüyoruz. Muhittin Böcek'e sesleniyoruz. Gel toplu iş sözleşmesini imzalayalım, işçimizin maaşlarını hak ettiği noktaya getirelim, sürmüş olduğunuz işçileri asıl iş yerlerine geri döndürelim" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. 648 gündür grev yaptıklarını vurgulayan Kandil, tarihte en uzun süren grevin Muhittin Böcek'in başkanlığı döneminde gerçekleştiğini anlattı. Emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için toplu iş sözleşmesinin imzalatılması gerektiğini aktaran Muhammed Talha Kandil, işçinin üzerindeki karabulutların kaldırılmasını istediklerini söyledi.

'EN UZUN GREV'

Muhammed Talha Kandil, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 1 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgını nedeniyle emekçilerle omuz omuza alanlarda olamadıklarını aktardı. Tüm emekçiler için istek ve taleplerini anlatan Kandil, 648 gündür Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde devam eden grevin toplu iş sözleşmesi imzalayarak sona ermesini istediklerini vurguladı. Kandil, 'Sürgünlerle ailelerinden ayrılmaya mahkum bırakılmanın artık son bulmasını istiyoruz. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak tarihin en uzun süren grevinin Muhittin Böcek'in belediye başkanlığında gerçekleştiğini tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. 2 yıldır bizlere zehir edilen bu bayramı artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da en güzel şekilde kutlamayı hak ettiklerini düşünüyoruz" dedi.

'SÖZLEŞMEYİ İMZALAYALIM'

Toplu iş sözleşmesinin imzalatılması için Başkan Muhittin Böcek'e seslendiklerini belirten Muhammed Talha Kandil, 'Gel toplu iş sözleşmesini imzalayalım, işçimizin maaşını hak ettiği noktaya getirelim, sürmüş olduğun işçileri asıl iş yerlerine geri döndürelim, üzerimize sardığın bu karanlığı aydınlığa çevirelim" diye konuştu.

Kandil, açıklamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin önüne '648 gündür grevdeyiz. Bayramımız zehir oldu' yazılı siyah çelenk bıraktı.

TEK KİŞİLİK GREV

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında belediye önündeki grev hakkında bilgi veren Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, 'İdarelerce işçi statüsüne geçirilen ve işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulandığı için Hizmet-İş Sendikası tarafından grev kararı alınmış, sadece 2 işçi greve katılmıştı. Hatta 1 personel bu süreçte 8 Ocak 2020'de emekli olduğu için sadece 1 personel greve devam etmişti. Belediye binası önünde 'Grev vardır' yazısı hala durmaktadır. Toplu bir grev niteliği taşımadığı, bireysel bir eylem niteliğinde olması sebebiyle grev kararının kaldırılmasına karar verildi. Bu karar sebebiyle şu anda yetki konusunda bir netlik olmadığı için sendikalar yasal sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Karar alınınca yetki alan sendikalarla toplu iş görüşmelerine başlayacağız" diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı