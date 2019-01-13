Sendikacılar Yunan Devlet Televizyonunu Bastı

Yunanistan'da Eğitim Sendikası üyeleri, devlet televizyonu ERT'yui bastı. Yunanistan'da dün akşam, hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, devlet televizyonu ERT merkez binasını haber bülteni yayınlandığı sırada bastı. Eğitim Sendikası üyeleri, haber bülteninde taleplerinin yayınlanmasını talep etti. ERT televizyonu, yayına 10 dakika ara verip, aranın ardından sendika üyelerinin taleplerini canlı olarak yayınladı. Öğretmenler, atama sistemine karşı grevlerine yarın da devam edeceklerini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA