Kan Donduran İddia: Sendika Yöneticisi 23 Kız Öğrenciye Cinsel Tacizde Bulundu

MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni S.Y. (53), 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

ÖĞRENCİLERE CİNSEL TACİZ İDDİASI

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, iki hafta önce, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

23 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ

Çeşitli tarihlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım'da açığa alındı.