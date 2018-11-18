Kan Donduran İddia: Sendika Yöneticisi 23 Kız Öğrenciye Cinsel Tacizde Bulundu
Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y., 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.
MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni S.Y. (53), 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.
ÖĞRENCİLERE CİNSEL TACİZ İDDİASI
Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, iki hafta önce, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
23 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ
Çeşitli tarihlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım'da açığa alındı.
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acıga alındı sucundan arındıCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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ASLI VARSA SENDIKACIYI SIKMEK FARZDIR FETVAYI VERDIMCevap Yaz 11 Yayından KaldırKÖŞEDEKİ MANAV : Hocam tarikat kur muridin olalım :)7 1 Yayından Kaldır