Sendika temsilcilerini Kütahya'ya davet etti
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Sendika temsilcilerini Kütahya'ya davet etti

Sendika temsilcilerini Kütahya'ya davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eğitim Bir-Sen Kütahya Şubesi yeni hizmet binasının açılışına katılmak üzere Kütahya'ya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberinde Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ile Vali Ali Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Kütahya Şubesi yeni hizmet binasının açılışına katılmak üzere Kütahya'ya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beraberinde Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse ile Vali Ali Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen'in faaliyetleri hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Yalçın, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, Yalçın'a sendikal faaliyetlerinde başarılar diledi.

Kütahya'nın tarihi, kültürel değerleri ile doğal güzellikleri hakkında da bilgiler veren Vali Çelik, sendika temsilcilerini Kütahya'ya davet etti. Dünya tarihinde ilk toplu iş sözleşmesinin imzalandığı Kütahya'da sendika temsilcilerini ağırlamaktan şehrin mutluluk duyacağını ifade eden Vali Çelik, Kütahya'nın mutlaka gezilip görülmesi gereken bir il olduğunu söyledi.

Çelik, günün anısına Yalçın'a Kütahya çinisi hediye ederken, Genel Başkan Yalçın da 2020-2021 Araştırma Raporlarını takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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