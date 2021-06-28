Sendika Temsilcilerinden Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret
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Sendika Temsilcilerinden Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret

Sendika Temsilcilerinden Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Memur - Sen İl Başkanı Suat Özen ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Çanakkale Şube Başkanı Osman Nuri Tatlı, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Memur - Sen İl Başkanı Suat Özen ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Çanakkale Şube Başkanı Osman Nuri Tatlı, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Memur - Sen İl Başkanı Suat Özen ve Toç Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Osman Nuri Tatlı ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Memur - Sen İl Başkanı Suat Özen ve Toç Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Osman Nuri Tatlı sendika çalışmalarıyla ilgili Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdiler.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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