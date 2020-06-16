Sendika temsilcilerinden Nallıhan ve Beypazarı'nda ziyaretler Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağının ve termik santralin işletme haklarının 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle bazı sendika temsilcileri Nallıhan ve Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu.

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde bulunan maden ocağının ve termik santralin işletme haklarının 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle bazı sendika temsilcileri Nallıhan ve Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, termik santralde yetkili Tes-İş Şube Başkanı Sinan Türkel ve yönetim kurulu üyeleri, madencilerin ve termik santral çalışanlarının durumlarını anlatmak üzere Nallıhan ve Beypazarı'nda kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerine ziyaretlerde bulunarak bilgi verdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacaklarını ve işçinin yanında yer alacaklarını vurgulayarak, "Her iki tesiste 2 bin 300 kişinin çalıştığını aktardınız. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. İşçinin hak ve hukuklarının aynen korunması taraftarıyım. Bunu da ilgili yerlere aktaracağım. Ücretler ve sosyal hakların aynen korunması taraftarıyım. İhaleyi kim alırsa alsın, şartnamede bu maddelerin mutlaka yer alması çok önemli." dedi.

Maden işçileri Sendikası Şube Başkanı Talih Kocabıyık da "Hiçbir işçinin hakkını kaybetmemeye çalışıyoruz. Tüm çabamız, bölgemizin can damarı olan tesislerde çalışanları korumak." diye konuştu.

Kaynak: AA