Sendika temsilcilerinden genel Sekreter Tazeaslan'a ziyaret

Büyükşehir'in genel sekreterlik görevini sürdüren Tazeaslan'a nezaket ziyaretinde bulunan sendika temsilcileri, başarı dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tazeaslan da, işçi haklarının korunması için büyük sorumluluk üstlenen sendika temsilcilerinin nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler