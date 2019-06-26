Sendika temsilcilerinden genel Sekreter Tazeaslan'a ziyaret
Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran ve Hatay şubesi yönetim kurulu üyeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan'ı ziyaret etti.
Büyükşehir'in genel sekreterlik görevini sürdüren Tazeaslan'a nezaket ziyaretinde bulunan sendika temsilcileri, başarı dileklerini iletti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tazeaslan da, işçi haklarının korunması için büyük sorumluluk üstlenen sendika temsilcilerinin nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika Haberleri