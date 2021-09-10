SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI
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SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kuruluş çalışmaları süren bir turizm çalışanları sendikası genel merkezinin bulunduğu binaya yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 55 kişiye 73 bin 480 lira para cezası uygulandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kuruluş çalışmaları süren bir turizm çalışanları sendikası genel merkezinin bulunduğu binaya yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 55 kişiye 73 bin 480 lira para cezası uygulandı.

Turizm merkezi Side'de kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Antalya Valiliği'ne kuruluş evrakı verilen bir turizm çalışanları sendikası genel merkezinin bulunduğu binada kumar oynatıldığı tespit edildi. Dışarıda jandarma baskınına karşı gözcülerin beklediği binanın, hem içeri hem de dışarı doğru açılan 2 ayrı kapısı olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gerekli önlemlerin alınmasının ardından saat 02.00 sıralarında binaya baskın yapıldı.

Baskın sırasında aralarında kadınların da bulunduğu 55 kişi bina içinde çeşitli odalarda kumar oynarken yakalandı. Bina içinde yapılan aramada, çekiliş usulü kumar oynanan toplar ele geçirildi. Kumar oynayanların çekilişi kapalı devre televizyon yayınıyla takip ettiği tespit edildi. Kumar oynayan şüphelilere Kabahatler Kanunu'na göre toplam 73 bin 480 lira ceza uygulandı. Bina sahibi V.T. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI
SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI
SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI
SENDİKA MERKEZİNE BASKINDA KUMAR OYNAYAN 55 KİŞİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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