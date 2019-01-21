Sendika ile İzban Arasında Anlaşma Sağlandı

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı. İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçilerin geçen 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenmişti. Ertelemenin ardından İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar yüzde 26 zam oranında anlaşma sağladı.

(İHA)

Kaynak: İHA