Sendika, 'Grev Kırıcı' İzban Trenleri İçin İş Mahkemesine Başvurdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da, greve çıkan işçilere, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu'ndan destek geldi. Grevle ilgili açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, grev dışı çalışan İZBAN trenleri için Karşıyaka İş Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını açıkladı. Sendika bu yolla grev kırıcılığı yapıldığını bunun da mahkemece tespit edilerek Çalışma Bakanlığı'nın gerekeni yapmasını istiyor.

Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında, geçen Temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın çıplak ücretlere istediği yüzde 28'lik zam oranına ve sosyal haklarla birlikte yaklaşık yüzde 65 artış talep etmesine karşılık, ortalama yüzde 22 zam önerilince, İZBAN'da çalışan tekniker, makinist, gişe ve vezne görevlisi, operatör, teknisyen ile muhasebeciler, 10 aralık Pazartesi günü greve başladı. 343 personelin başlattığı grevin ardından, tren seferleri yalnızca yolcu yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, greve katılmayan az sayıdaki personelle yapılmaya başladı. Sabah saat 06.00 ile 11.00 ve akşam saat 16.00 ile 22.00 arasında, 7 personel ile 24 dakikada bir yapılan seferlerle, yolcuların mağduriyeti önlenmeye çalışılıyor. Öte yandan İZBAN yönetimi ile sendika arasında herhangi bir görüşme olmazken, grevdeki işçilere sendikalardan destek geldi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, Alsancak Garı'ndaki işçileri ziyaret etti.

'3 AYRI KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİK'

KESK'in ziyareti sırasında açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında belirlenen saatlerde yapılan tren seferlerine itiraz ettiklerini açıkladı. İtirazlarını Karşıyaka İş Mahkemesi'nde yaptıklarını belirten Ervüz, "Şu anda 24 seferi 7 eğitmen ile yapıyorlar. Çalıştırılan makinistler, sürücü eğitmeni olarak işe alınmış taşeron işçilerdir. İş Kanunu'nun 68. maddesi, grevdeki işçilerin yerine işçi alınamayacağını ve herhangi bir şekilde taşeron eliyle bu işlerin yapılamayacağını söylüyor. O nedenle biz derhal tedbir konulmasını ve bunun durdurulmasını istedik. Ayrıca İş Teftiş Başkanlığı'na da ihbarda bulunduk. Burada grev kırıcılığı yapıldığını ve bunun tespitini istedik. Çalışma Bakanlığı'nın gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi. Yine 3 ayrı konuda bilirkişi incelemesi istediklerini de söyleyen Başkan Ervüz, "Bu konuda bir hakimin ezbere vereceği karar çıkmamalı. O nedenle biz bu grev kırıcılarının da grevi kırmasını, arkadaşlarımızın alacakları hakları zayi etmeye çalışmasını engelleyeceğiz. 3 ay ayrı uzmanlık gerektiren iş var. Biri trenlerin kimin tarafından çalıştırıldığı, ikincisi grevde olanların tamamı makinist mi değil mi, diğeri de taşeron eliyle bu işin yapılıp yapılmadığı. Bu 3 konuda 3 ayrı bilirkişi incelemesi istedik" diye konuştu.

'EKMEK KAVGASI VERİYORUZ'

İZBAN mücadelesinin biriken bir mücadele olduğunu da kaydeden Hüseyin Ervüz, "Kamuoyunda ücretler tartışılıyor. Aslında verilen ücret zamlarını değil bununla hayatımızı idame ettirebilecek miyiz, bu konu tartışılmalı. İZBAN yönetimi geçenlerde zamları kabul etseydik alacağımız ücretlerin ne olacağı konusunda rakamlar yayınladı. Biz sanırım çarpım tablosunu eksik öğrendik. Söylenen rakamları çıkaramadık" dedi. Grev dışı çalışan personel ile ilgili de konuşan Ervüz, şunları söyledi:

"Grev kırıcılığı ile dost bildiğimiz insanlara bizi düşman etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yarattığımız zenginlikten payımıza düşeni istiyoruz. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Ekmek kavgası veriyoruz."

GENEL GREV ÇAĞRISINDA BULUNDU

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu da, "Bütçe görüşmelerinde demiryollarına ayrılan para sıfır. Halkı mağdur edenler işçi arkadaşlarımız değil. Halkı kimin mağdur ettiği ortada. İZBAN işçilerinin yanındayız. İşçi memur el ele genel greve" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı CHP'li Musa Çam da, yetkililere seslendi. Çam, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, sendika ile bir araya gelerek görüşmeli. Burada yetki tartışmasına girmeye gerek yok. Burada yetkiyi o kuruma bu kuruma atmak yerine, sorunu çözmek gerekiyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve sosyal hak talep ediyorlar. Bunları görmezden gelmek ve artan enflasyon karşısında çalışan kardeşlerimizi, enflasyonun altında ezdirmek, kabul edilemez. Gelin sendika ile oturun, talepleri görüşün ve çözüm üretin" diye konuştu.

VATANDAŞ DA UZLAŞMA BEKLİYOR

Öte yandan İZBAN'ı kullanamayan vatandaşlar da, tarafların uzlaşmasını bekliyor. Vatandaşlardan Kadriye Köprülü, "Çok şikayetçiyim. Her zaman işe giderken sorun yaşıyorum. Arkadaşlar grev yapıyor, haklarını istiyor. Olabilir, hayat çok pahalı, geçim çok zor bu zamanda. Ama sabahları bizler çok mağdur oluyoruz. Sabah ve akşamları ulaşım konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Biran önce uzlaşılması gerekiyor. Grev olmadan önce trenlerde yoğunluk yaşanıyordu, uzlaşma sağlandıktan ve trenler çalıştıktan sonra seferlerin sıklaştırılması gerekiyor" dedi. Özgür Taşlı isimli yolcu ise, "Grev günlük hayatımızı çok etkiliyor. Ayrıca trenlerin çalışmaması, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Ne kadar çabuk anlaşırlarsa, bizim için de o kadar iyi olur" diye konuştu. Serap Oba da, "İşçiler kendilerince haklıdır ama bir çözüm bulunmalıydı. Bir ortak noktada buluşmaları gerekiyordu" derken, Güven Altan da, "Grev bizi etkiliyor ama çalışanları da etkiliyor. Aldıkları maaşlarla geçinemiyorlar. İşçilerin haklı talepleri göz önüne bulundurulmalı ve grev sona erdirilmeli" dedi.

İZBAN'DA PERSONELİNİN SOSYAL HAKLAR İLE BİRLİKTE ALDIĞI NET MAAŞLAR ŞÖYLE:

Teknikerler: 2010 yılında işe başlayan bir tekniker sosyal haklar ile birlikte aldığı net maaş 2 bin 237 TL. 2017 yılında işe başlayan teknikerler de sosyal haklar dahil 1831 lira net maaş alıyor.

Makinistler: İZBAN makinistlerinden 2010 yılında işe başlayanlar, sosyal haklar dahil 2 bin 199 TL net maaş alıyor. 2017 yılında işe başlayan makinistler de 1800 TL net ücret ile geçiniyor.

Teknisyenler: Yine İZBAN'da çalışan teknisyenlerden 2010 yılında işe başlayanlar, sosyal haklar da dahil 2 bin 101 TL alırken, 2017 yılında işe başlayan teknisyenler ise 1747 TL net ücret alıyor.

Operatörler: 2010 yılında işe başlayan operatörler, sosyal haklar dahil 1993 TL net maaş alırken, 2017 yılında işe başlayan operatörler de sosyal haklar dahil 1728 TL maaş alıyor.

Muhasebeciler: İZBAN'da çalışan muhasebecilerden 2010 yılında işe başlayanlar, 1848 TL, 2017 yılında işe başlayanlar ise 1728 TL net maaş alıyor.

Vezne ve gişe çalışanları: Vezne ve gişede 2010 yılında işe başlayanlar 1868 TL, 2017 yılında işe başlayanlar 1800 TL maaş alıyor.

YAPILAN YÜZDE 22'LİK ZAMMI KABUL ETSELERDİ, ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI:

Tekniker: 2010 yılında işe başlayan bir tekniker, sosyal haklar ile birlikte alacağı net maaş 2706 TL. 2017 yılında işe başlayan teknikerler de sosyal haklar dahil 2 bin 215 TL.

Makinistler: 2010 yılında işe başlayan makinistler sosyal haklar dahil 2 bin 660 TL. 2017 yılında işe başlayan makinistler 2 bin 178 TL alacaktı.

Teknisyenler: 2010 yılında işe başlayan teknisyenler sosyal haklar da dahil 2 bin 542 TL. 2017 yılında işe başlayan teknisyenler 2 bin 113 TL.

Operatörler: 2010 yılında işe başlayan operatörler sosyal haklar da dahil 2 bin 411 TL. 2017 yılında işe başlayan operatörler sosyal haklar da dahil 2 bin 090 TL.

Muhasebeciler: 2010 yılında işe başlayan muhasebeciler 2 bin 232 TL, 2017 yılında işe başlayan muhasebeciler 2 bin 090 TL.

Vezne ve gişe çalışanları: 2010 yılında işe başlayan vezne ve gişe çalışanları 2 bin 260 TL. 2017 yılında işe başlayan vezne ve gişe çalışanları 2 bin 178 TL.

- İzmir