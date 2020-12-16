Sendika dünyasının acı kaybı
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Sendika dünyasının acı kaybı

16.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:12
Sendika dünyasının acı kaybı

Eğitim-Bir-Sen yaptığı açıklama Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefat ettiğini bildirdi.

Eğitim-Bir-Sen yaptığı açıklama Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin'in vefat ettiğini bildirdi.

Evli ve dört çocuk babası Mithat Sevin'in vefatı üzerine yapılan açıklamada Eğitim-Bir-Sen, "Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mithat Sevin, bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. Eğitim-Bir-Sen olarak, Mithat Sevin Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Mithat Sevin için ilk olarak Memur-Sen'de, Genel Başkan Ali Yalçın, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları, şube yönetimleri, üyeler, ailesi ve personelin katılımıyla cenaze namazı kılındı, dualar edildi" ifadelerini kullandı.

Sevin'in cenazesi 17 Aralık günü Gaziantep'te toprağa verilecek. - ANKARA

Sendika dünyasının acı kaybı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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