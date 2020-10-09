Sendika başkanlarından Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

Hizan Kaymakamı İkbal Yelek, Bitlis Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ile Hizan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Ercan Özdemir'i makamında kabul etti.