Sendika başkanlarından Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret
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Sendika başkanlarından Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

09.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:13
Sendika başkanlarından Hizan Kaymakamı Yelek'e ziyaret

Hizan Kaymakamı İkbal Yelek, Bitlis Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ile Hizan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Ercan Özdemir'i makamında kabul etti.

Hizan Kaymakamı İkbal Yelek, Bitlis Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ile Hizan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Ercan Özdemir'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yelek, sendika başkanlarına teşekkür etti.

Durak ve Özdemir de Kaymakam Yelek'e görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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