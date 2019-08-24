Sendika başkanından saldırı açıklaması

24.08.2019 09:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saldırıya uğrayan Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı meykiinde meydana gelen olayda S.E. isimli şahıs, Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız'a muşta ile saldırdı. Yıldız yaralanmasının ardından ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



"Husumetim olmamıştır"



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yakup Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Türk Metal Kocaeli Şubesi'ne giderken, organize bir biçimde tarafıma yapılan saldırılar sonucu çeşitli yaralar almış bulunmaktayım. Herkes tarafından bilinmesini isterim ki yaşadığım olayın failleri ile geçmişe dönük hiçbir husumetim olmamıştır. Bilakis fiziki saldırıda bulunan şahsın 5 yıl öncesine çalışmış olduğu işyerinde işyeri servis aracının trafikte yolunu keserek araçtan fabrika çalışanlarını bıçak ve şiş zoruyla indirmesi sebebiyle işverence iş hukukunun 25/2 maddesi gereği haklı sebep ile iş akdi fesih edilmiştir" dedi.



"Temennim adalet önünde hesap vermesidir"



Saldırgana maddi manevi destek sağladığını belirten Yıldız, "O dönemde böylesine açık bir kusur ile haklı olarak işyerinden çıkarılan zanlı için tarafımca büyük uğraşlar verilerek zanlının yasal tazminatları kendisine ödetilmiş ayrıca üzerine üstlük yerel yönetimler üzerinden yaptığım çalışmalar ile o dönemde kendisine maddi manevi destek sağladığım şahsiyettir. 5 yıl öncesine dayanan geçmişte şahsıma sürekli olarak abi diye seslenen hiç bir zaman sevgi ve saygısını eksik etmeyen şahsiyet 5 yıl sonra kimlerin yönlendirmesi ile kahpece tertiplenen bir senaryonun parçası olmuştur. Arka planda kim ya da kimler vardır? Tüm bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması için temennim bir an evvel emniyet güçlerinin zanlıyı yargı mensuplarına teslim etmesi ve yargı yoluyla bilinmeyen gerçeklerin arka planda yer alanların azmettiricilerin Adalet önünde hesap vermesidir" ifadelerinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA