Sendika Başkanı Kavlak'tan işten çıkarılan 81 işçi için iyi haber

19.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:51

TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da bir otomotiv yan sanayide çalışırken işine son verilen 81 fabrika işçisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından işverenlerle görüşen Kavlak, Almanya'daki ortaklarla yapılacak ikili görüşmelerden sonra işçilerin tekrar eski görevine dönebileceğini söyledi.

Bursa'da, bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan 81 işçinin işine son verildi. Son 6 aydır belli aralıklarla işten çıkarılan 81 işçi, sendikal haklarını aramak için 9 Şubat'ta grev yapma kararı aldı. Fabrika önünde haklarını arayan ve işine geri dönmek isteyen işçileri, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ziyaret etti. İşçilerle tek tek görüşen Kavlak, burada bir açıklama yaptı.

Grevde olan işçilere ve onlara destek veren sendika üyelerine seslenen Pevrul Kavlak, yapılan işin hukuksuz ve emekçiye saygısızlık olduğunu belirterek, "İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, iş yerlerinde mobbing uygulayanları kınıyorum" dedi.Türk Metal Sendikası'nın her zaman sosyal diyalogdan yana olduğunu söyleyen Kavlak, "İşverene sesleniyorum. Biz bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.'DAVANIZ DAVAMIZ, KAVGANIZ KAVGAMIZDIR'Üyelerinin haklarını her zaman arayacaklarını söyleyen Kavlak, "Sevgili kardeşlerim, baskılardan yılmadınız. Sendikamıza üye oldunuz. Davanız, davamızdır. Kavganız, kavgamızdır. Sizler için ne gerekiyorsa yapacağız. Aylar da sürse, yıllar da sürse bu işin peşini bırakmayacağız Şimdi soruyorum. Bu hukuksuzluğa göz yumacak mıyız? Bu çağdışı anlayışa sessiz kalacak mıyız? Bu kara düzene razı olacak mıyız? Olmayacağız arkadaşlarım, asla olmayacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu anlayışa teslim olmayacağız. Siz yeter ki sendikanıza, Türk Metal'e sahip çıkın. Yeter ki bizimle birlikte olmaya devam edin. Biz sonuna kadar sizinle birlikte olacağız. Mücadele edeceğiz" diye konuştu.İŞVERENLERLE GÖRÜŞTÜ

Kavlak'ın açıklamasının ardından otomotiv sanayi yetkilileri, Pevrul Kavlak ile görüşme talebinde bulundu. Yetkililer ile görüşmeyi kabul eden Kavlak, işveren tarafının sendikaya olumlu yaklaştığını, Almanya'daki ortaklarla görüşüldükten sonra işçilerin tekrar işe alınacağının müjdesini verdi. İşverenlerle yaptığı görüşmeden sonra tekrar işçilerle bir araya gelen Kavlak, "Türkiye'de son zamanlarda görülmemiş kadar birlik beraberlik sergilediniz. Patronlarla görüştüm. Kendileri Almanya'dan bir haber beklediklerini, Almanya'dan olumlu haber geldikten sonra kendileri açısından bir problem olmadığını, herkese işbaşı vereceklerini söyledi. Dün bazı firmaları aradım. O firmalarda bir saat iş durduracağız. Buranın Almanya'daki patronu benden randevu istedi. Sizler işbaşı yapana kadar kendisine randevu vermeyeceğimi söyledim. Buradan çıktığım saatten itibaren Almanya'yı da arayarak bu işi hızlandırmak için gayret edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA