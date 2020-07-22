'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş (2)
İKİSİ DE SERBESTKonya'da, büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Yaşar D. (46) ve işletmeci İsmail U.
22.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:05
İKİSİ DE SERBEST
Konya'da, büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Yaşar D. (46) ve işletmeci İsmail U. (29), yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA