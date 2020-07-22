'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş (2) İKİSİ DE SERBESTKonya'da, büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Yaşar D. (46) ve işletmeci İsmail U.

İKİSİ DE SERBEST Konya'da, büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Yaşar D. (46) ve işletmeci İsmail U. (29), yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA