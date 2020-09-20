Sencer İmer kimdir? Sencer İmer nereli, kaç yaşında? Sencer İmer kitapları

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SENCER İMER KİMDİR?

İmer, 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Celalettin Sencer İmer olan profesör, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı, sonra devlet bursu ile üniversite eğitimi için 1960 yılında Berlin'e gitti. Berlin Teknik Üniversitesin'den 1965 yılında Metalurji yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1868 yılında doktorasını tamamlayan İmer, 1973'de Berlin Teknik Üniversitesinde Metalurji alanında doçent oldu. 2004 yılında profesör oldu.

1973-1982 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesinde bilimsel çalışmalar ve öğretim üyeliği yapan Sencer İmer, 1982-1992 yılları arasında BM uzmanı olarak DPT de müşavirlik ve çeşitli bakanlara danışmanlık yaptı.

Asil-çelik ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde, 1989-1992 yıllarında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) genel müdürlüğü görevinde bulundu. 1992'den beri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyeliği yapıyor. Ayrıca Hacettepe ve TOBB üniversitelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinde Türkiye Ekonomisi ve karşılaştırmalı ekonomi dersleri veriyor. 1995'den beri Kardemir kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 10 yıl başkanlığını yaptığı Türk-Alman mesleki eğitim vakfı Meksa'nın kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Birinci dereceden Alman Devleti Hizmet Nişanı sahibidir.

2009-2013 yılları arasında AKSARAY Üniversitesi İİBF dekanı olarak görev alan İmer, Anka Enstitüsünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor. Sencer İmer, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Kitapları :

2007 – Ters Lale