Şenay Lambaoğlu'nun "Hayat Defteri" albümü müzikseverlerle buluştu

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu'nun beşinci albümü "Hayat Defteri" dinleyicilerle buluştu.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu'nun beşinci albümü "Hayat Defteri" dinleyicilerle buluştu.

Ada Müzik etiketiyle yayımlanan ve 8 parçadan oluşan albümde Lambaoğlu'na, Hakan Kurşun, Eylem Pelit ve Volkan Öktem eşlik ediyor.

Kapak tasarımını Melek Bocoğlu'nun, müzik direktörlüğünü Hakan Kurşun'un yaptığı "Hayat Defteri" isimli albümün stüdyo kayıtları 4 müzisyen bir araya gelmeden kaydı tamamlandı.

Müzikseverler, albümdeki eserleri dijital platformlardan dinleyebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz