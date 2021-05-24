Şenay Lambaoğlu'nun "Hayat Defteri" albümü müzikseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenay Lambaoğlu'nun "Hayat Defteri" albümü müzikseverlerle buluştu

Şenay Lambaoğlu'nun 'Hayat Defteri' albümü müzikseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu'nun beşinci albümü "Hayat Defteri" dinleyicilerle buluştu.

Şarkıcı, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu'nun beşinci albümü "Hayat Defteri" dinleyicilerle buluştu.

Ada Müzik etiketiyle yayımlanan ve 8 parçadan oluşan albümde Lambaoğlu'na, Hakan Kurşun, Eylem Pelit ve Volkan Öktem eşlik ediyor.

Kapak tasarımını Melek Bocoğlu'nun, müzik direktörlüğünü Hakan Kurşun'un yaptığı "Hayat Defteri" isimli albümün stüdyo kayıtları 4 müzisyen bir araya gelmeden kaydı tamamlandı.

Müzikseverler, albümdeki eserleri dijital platformlardan dinleyebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Volkan Bozkır Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenay Lambaoğlu'nun "Hayat Defteri" albümü müzikseverlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:04:49. #1.16#

title