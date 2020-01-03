Senatörlerden Trump'a Süleymani tepkisi: İhtiyatsız bir provokasyon

03.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:54

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi, ABD'li senatörlerin farklı yorumlarına neden oldu. ABD'li senatörlerden bazıları, Trump'a tepki göstererek bu saldırının İran'a yönelik "ihtiyatsız bir provokasyon" politikasının parçası olduğunu söyledi.

Trump'ın saldırı öncesinde Kongre'ye danışmadığını söyleyen Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon'un saldırıya ilişkin "Gelecekteki İran saldırılarını engellemek için yapıldı" ifadesine tepki gösterdi.

Murphy, "Süleymani'nin ABD'nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongrenin izni olmadan İran'ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı" dedi.

Trump'a benzer biçimde tepki gösteren Senatör Richard Blumenthal da, yönetimin saldırıya ilişkin acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunmasını gerektiğini söyledi.

Blumenthal, "Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler hiçbir şekilde olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamaktadır. Bu hamle, onlarca yılın en büyük çatışmasına sebebiyet verebilir. Benim en büyük endişem, bölgede görev yapan cesur Amerikalıların güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin ABD'yi yeni bir savaşın eşiğine getirdiğini vurgulayan Senatör Tom Udall ise, "İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Senatör Tom Carper da Trump yönetiminin İran konusunda sürekli provokatif eylemlerde bulunduğunu belirterek, "Bu yönetim, İran söz konusu olduğunda her zaman tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyonu seçti. Benim korkum, bu gece yaşananların da bunlardan biri olması" mesajı verdi.

Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise, Süleymani'nin bir çok Amerikalının katili olduğunu savunarak, söz konusu saldırıya destek verdi.