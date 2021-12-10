Senatörlerden Biden'a "tır şoförlerine aşı zorunluluğunun tedarik zincirine etkisi" uyarısı

ABD'de bir grup Cumhuriyetçi Senatör, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek ABD'ye giren tır şoförlerine aşı zorunluğu getirme planlarının halihazırda sıkıntılar yaşanan tedarik zincirinde daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Montana Senatörü Steve Daines liderliğindeki 12 Cumhuriyetçi Senatör, Biden'a ABD'ye Kanada sınırından giren tır şoförlerine getirmeyi planladığı Kovid-19 aşısı planı konusunda bir mektup gönderdi.

Söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları daha da kötüleştireceğini belirten senatörler, "Kanada ile ticaretimizin en büyük payı tırlarda. Her gün Kanada-ABD sınırından yaklaşık 14 bin tır geçiyor ve bu tırlar 846 milyon dolarlık mal taşıyor. ABD-Kanada ticaretinin devamlılığında meydana gelecek herhangi bir kesinti uzun süre telafi edilemeyecek sonuçlara yol açabilir." ifadesini kullandı.

Senatörler, tır firmalarının halihazırda eksik elemanla çalıştığına işaret ederek "Yönetiminizi, en büyük ithalat ortağımızla tekrar iletişime geçmeye ve tır şoförlerine aşı zorunluluğunu ortadan kaldıran bir yol bulmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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