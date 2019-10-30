Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli

Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Gazze halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar İsrail'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini söyledi.

30.10.2019 16:07
Senatör Sanders: İsrail 3.8 milyar dolar yardımı istiyorsa Gazze ile ilişkilerini değiştirmeli

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi aday adaylarından Senatör Bernie Sanders, Gazze halkıyla ilişkilerini düzeltene kadar İsrail'e yapılan yıllık yardımların durdurulması gerektiğini söyledi.


Liberal eğilimli Yahudi kuruluşu J Street'in düzenlediği konferansta konuşan Yahudi kökenli Senatör Sanders, İsrail'in bölgedeki politikalarına değindi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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