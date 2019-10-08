Senatör Graham'dan Ankara'ya 'cehennemden çıkma' ikinci yaptırım tehdidi

08.10.2019 20:51

Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı operasyona karşı gösterdiği tepkiyle öne çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ankara'yı yine yaptırımla tehdit etti.



Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Başkan Donald Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden Senatör Graham, Türkiye'nin "cehennemden çıkma" yaptırımlarla maruz kalacağını öne sürdü. Graham iletisinde şunları paylaştı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle