'Senato'nun Yapmadığını Amerikan Halkı Seçimde Yapabilir'
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'Senato'nun Yapmadığını Amerikan Halkı Seçimde Yapabilir'

CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, Senato'daki duruşmadan Trump'ın görevden alınması kararı çıkmayacağını ancak Senato'nun yapmadığını Amerikan halkının seçimde yapabileceğini söyledi.

07.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:47

CSIS Programı Direktörü Bülent Alirıza, Senato'daki duruşmadan Trump'ın görevden alınması kararı çıkmayacağını ancak Senato'nun yapmadığını Amerikan halkının seçimde yapabileceğini söyledi



Haber Videosu

: 'Senato'nun Yapmadığını Amerikan Halkı Seçimde Yapabilir'
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