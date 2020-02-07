'Senato'nun Yapmadığını Amerikan Halkı Seçimde Yapabilir'
CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, Senato'daki duruşmadan Trump'ın görevden alınması kararı çıkmayacağını ancak Senato'nun yapmadığını Amerikan halkının seçimde yapabileceğini söyledi.
07.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:47
CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, Senato'daki duruşmadan Trump'ın görevden alınması kararı çıkmayacağını ancak Senato'nun yapmadığını Amerikan halkının seçimde yapabileceğini söyledi
Kaynak: DailyMotion.com