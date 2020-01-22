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Senato, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senatodaki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti.

22.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:17
Senato, Demokratların

ABD Başkanı 'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senatodaki Cumhuriyetçiler, Demokratların " Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti.

Kaynak: Dunya.com

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