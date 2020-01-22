Senato, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senatodaki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti.
22.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:17
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senatodaki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti.
Kaynak: Dunya.com