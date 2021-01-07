Senato Demokrat Lideri Schumer'den Trump'ın azledilmesi çağrısı
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Senato Demokrat Lideri Schumer'den Trump'ın azledilmesi çağrısı

07.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:42
Senato Demokrat Lideri Schumer'den Trump'ın azledilmesi çağrısı

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" dedi.

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi çağrısında bulunarak, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" dedi.

Dün ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'den ve dünyadan yaşanan olaylara büyük tepki geldi.

Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, dün Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi çağrısında bulundu. Schumer, Anayasanın 25. Maddesinin yürürlüğe girmesini isterken, "Dün ABD Kongre Binası'nda yaşananlar, Başkan'ın kışkırttığı ABD'ye karşı bir ayaklanmaydı. Bu Başkan bir gün daha görevde kalmamalıdır" diye konuştu.

ABD Anayasasının 25. maddesi, Kongre'ye ya da kabineye başkanın görevini yerine getiremediği durumda müdahale yetkisi veriyor. Madde, başkan yardımcısı ve üst düzey yetkililerin başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu aşamada da başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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