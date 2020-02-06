: Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell Kimdir?

06.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

ABD Senatosu'nda yapılan Başkan Trump'ın azil yargılamasında sona gelindi. ABD Anayasası azil duruşmalarında sorumluluğunu Senato'ya veriyor, ancak yargılamanın nasıl yapılacağıyla ilgili ayrıntı vermiyor. Bu yargılamayı yönlendiren isim Senato Çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell oldu

Haber Videosu