'Senaryonun hedefi Suriye değil Türkiye'dir'
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'Senaryonun hedefi Suriye değil Türkiye'dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı.

29.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:06
'Senaryonun hedefi Suriye değil Türkiye'dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı. Biz oraya ESED'in değil halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı bu iş bitti demeden çıkma niyetimiz yok. Karşımızdaki senaryonun hedefi Suriye değil Türkiye.Suriye'de istediklerini alanlar namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir.'dedi

(İHA)

Kaynak: İHA

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