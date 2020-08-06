Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor
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Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor

Antalya'da 21 yaşındaki Arailym Orynbayeva'dan 89 gündür haber alınamıyor.

Senarist olmak isteyen 21 yaşındaki Arailym'den 3 aydır haber alınamıyor
06.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:31

Antalya'da 21 yaşındaki Arailym Orynbayeva'dan 89 gündür haber alınamıyor. Son olarak dağlık alana yakın bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan Arailym'in annesi, kızının senarist olmak istediğini söyledi.

Bir süredir Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva'nın (41) kızı Arailym Orynbayeva (21), 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan evinden ayrıldı. O gününün hemen bir gün sonrasında cep telefonu kapanan Arailym'in annesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için çevre güvenlik kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı. Anne Orynbayeva ise kızın resminin yer aldığı kayıp ilanını sokak sokak gezip kalabalık alanlara asarak ondan gelecek güzel bir haber beklemeye başladı.

Genç kızın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüsüne yakın kısımda bulunan dağlık ve ormanlık alanda ve civar bölgelerde ekipler belirli aralıklarla arama çalışmasını sürdürüyor.

"Senarist olmak istiyordu"

Kızından halen bir haber alamadığını belirten Saltanat Orynbayeva, onun yaşadığına dair inancının tam olduğunu ifade etti. Kızının okuma aşığı bir kız olduğunu dile getiren Orynbayeva, "Kazakistan'da psikoloji okudu, dil kursuna gitti. Japonya Tokyo'ya gitti, orada da Japonca öğrendi. Senarist olmak istiyordu. Kitaplar yazıyordu, o kitapların konusuna göre film çekmek istiyordu. İlk başlarda çok korkularım oluyordu, şimdi çok insanlarla konuşuyorum. Bu işlerde bilgili kişiler 'kötü şey olsa çabuk çıkardı' diyor. Ben de onun yaşadığına inanıyorum" dedi.

"Geleceğine inanıyorum"

Kızını gördüğü son güvenlik kamerasına sık sık baktığını aktaran Orynbayeva, "Geleceğine inanıyorum. Tek başına yaşamak istiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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