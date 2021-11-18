Senarist Alphan Dikmen İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu Üniversitemiz, İletişim Fakültesi'nin düzenlediği ' Film ve Senaryo Atölyesi' kapsamında Senarist Alphan Dikmen, 15 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Senarist Alphan Dikmen'in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Seçim, Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına konferansın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova'ya teşekkür ile başlayan Alphan Dikmen senaryo oluşturmanın teknik aşamalarını öğrencilerle paylaştı. Senaryonun edebi bir metin olmadığını, bir sanat eserinin bütünü ve önemli bir parçası olduğunu belirten Alphan Dikmen; "Sizlerin sinemada 2 saat içerisinde izlediğiniz filmlerin senaryoları 3-4 ay sıkı ve uzun bir süreçte oluşuyor. " diyerek deneyimlerini öğrencilere aktardı. "

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Alphan Dikmen "Sadece senarist olmak için değil film yapmak için bu yolculuğa çıktım ben. Tecrübe ile seçilme biçimleriniz değişiyor çünkü birincil aşamada bizim sektöre dahil olmaya çalışırken çabalamanız gerekli, sizi bu sektörde var edebilecek en temel şey kamera arkası için tecrübedir. Ne kadar tecrübeliyseniz o kadar çok talep edilirsiniz ve size o kadar çok ihtiyaç duyulur. " diyerek sektörde her alanda uzmanlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Konferans İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova'nın Alphan Dikmen'e hediye takdimi ile sona erdi.

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