Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi
Yazar, şair, doktor Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi.
21.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:52
Yazar, şair, doktor Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi.
Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa farklı yaş grubundaki vatandaşlar katılım sağladı.
Demirci, manevi hayatın sosyal ve siyasal yaşamla kesiştiği noktaları, tarihten gelen tartışmalar, İslam'a bakış açıları gibi konuları ele aldı.
Gece, Demirci'nin dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.
Kaynak: AA