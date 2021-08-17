Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık biyografisi!
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Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık biyografisi!

Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık biyografisi!
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Model Dilara Kurşun ile oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç'ın trafikte sosyetenin tanınmış isimlerinden Ertan-Sena Uyanık çiftiyle kavga ettiği iddia edildi. Hatta Uyanık, Dilara Kurşun'un saçından sürükleyip darp etti, Dilara Kurşun da Sena Uyanık'a vurduğu da konuşulanlar arasında yer almakta. Peki, Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık mesleği nedir? Sena Uyanık hayatı ve biyografisi nedir?

Yaşanan kavga sonrası tarafların şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Peki, Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık mesleği nedir? Sena Uyanık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SENA UYANIK KİMDİR?

Sabah'ta yer alan habere göre, Sema Uyanık ile Tufan Kılıç araçlarıyla seyir halindeyken birbirini geçmeye çalıştı. Yarım kalan olay sonrası ikamet ettikleri sitenin girişinde karşılaşan taraflar, yeniden tartışmaya başladı. Araçlarından inen taraflar birbirine sinkaflı sözler söylemeye başladı. Tartışmanın başlamasıyla araçtan inen model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından inince tartışma kavgaya dönüştü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İddiaya göre; Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.

Yaşanan kavga sonrası tarafların şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sena Uyanık kimdir? Sena Uyanık kaç yaşında, nereli? Sena Uyanık biyografisi! - Haberler
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