Sen Yaşamaya Bak Filmi
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Yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin oturduğu 'Sen Yaşamaya Bak' filminin başrolünde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.
Yönetmen: Ketche
Senaryo: Hakan Bonomo
Oyuncular: Kaan Urgancıoğlu, Aslı Enver
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Sen Yaşamaya Bak
Yapımcı Firma: TAFF Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com