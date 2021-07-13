Sen Yaşamaya Bak Filmi
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Sen Yaşamaya Bak Filmi

Sen Yaşamaya Bak Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Sen Yaşamaya Bak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sen Yaşamaya Bak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin oturduğu 'Sen Yaşamaya Bak' filminin başrolünde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Filmin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Yönetmen: Ketche

Senaryo: Hakan Bonomo

Oyuncular: Kaan Urgancıoğlu, Aslı Enver

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Sen Yaşamaya Bak

Yapımcı Firma: TAFF Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Sen Yaşamaya Bak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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