ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Sen usta ben usta, balıkları kim tuta tdk da var mı sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK'DE HANGİ ŞEKİLDE BİR ATASÖZÜ YER ALMAZ?

A: Sen zot ben zot, ata kim vere ot

B: Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede

C: Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

D: Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Cevap: C