Şen: "Ttb 'Türk' Lafzını Silsin"

Samsun Türk Ocağı Başkanı Serkan Şen, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Afrin operasyonuyla ilgili "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" ve "Savaşa hayır, barış hemen şimdi!" bildirisine tepki göstererek, "TTB, Türk lafzını silsin ki insanımız ederlerini ve niteliklerini açıkça görebilsin" dedi.

Samsun Türk Ocağı Başkanı Serkan Şen yaptığı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği adlı örgütün resmi internet sitesinde 24 Ocak tarihinde 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlığıyla yayınlanan bildiri, 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi!' sloganıyla sonlandırılmıştır. Devletimizin Suriye'de kurulması amaçlanan taşeron PKK-PYD yapılanmasına karşı yürüttüğü mücadelenin tüm yoğunluğuyla sürdüğü şu günlerde zikredilen çağrının muhatabının dile getirilen savaşın tarafı hüviyetiyle Türk ordusu olduğu anlaşılmaktadır. Mehmetçiğin karlı dağlarda yavrularımızın geleceği için yürüttüğü mücadeleyi insanlıkla örtüşmeyen bir eylem olarak gösteren bu açıklamayı kabul etmek mümkün değildir. Değinilen örgüt yönetimi bugüne dek yaptığı açıklamalarda Türk devletinin ve milletinin çıkarları noktasındaki aykırı tutumlarıyla öne çıkmaktadır. Kanaatimizce bu tutumları, Marksist zihniyetlerinin romantik boyutta günümüze yansımasından başka bir şey değildir" diye konuştu.

"Kendilerini uyarıyoruz"

Kuruluşunda ilk ateşi 190 tıbbiye öğrencisinin yaktığı Türk Ocakları olarak konforlu odalarda hazırlanan bu 'hadsiz' bildiriye bir cevap verme mecburiyetlerinin hasıl olduğunu belirten Şen, "Evlatlarımız dondurucu soğuklarda Afrin'in dağlarında piknik yapmak için dolaşmamaktadır. Gelişmeleri takip eden ortalama bir zeka, bölgedeki PYD/PKK yapılanmasının orta vadede namlusunu nereye çevireceğini anlayabilir. Türk devletinin kendi bekası için aldığı tedbiri, attığı adımı alelade bir çatışma olarak gösterip buradan insanlık dersi vermeye kimse kalkışmasın. Kamuoyu kimin nerede durduğunu çok iyi görmektedir. Adı geçen örgütün idarecileri Türk devletinden, Türk milletinden, Türk askerinden taraf olmayacaksa alacakları bir karar ile başlıklarında geçen Türk lafzını silsin ki insanımız ederlerini ve niteliklerini açıkça görebilsin. Samsun Türk Ocağı olarak hiçbir kişi ya da kurumun kutlu Türk'ün adıyla hezeyanlarını örtme hakkına sahip olmadığını düşünüyoruz. Türk toplumunun şu gerçeği bilmesini isteriz; aydın görüntüsünde milletine yabancılaşmış bu tiplerin sayısı son derece sınırlıdır. Bir kültür hareketi olarak yola çıkan Türk Ocaklı münevverlerimiz var oldukça böylesi tipler hak ettikleri cevabı almakta gecikmeyecektir. Buradan kendilerini uyarıyoruz. Neye ve kime hizmet ettiği malum, bize göre saçmalıktan başka bir içerik taşımayan açıklamalarına devam ederlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Dik durmak zorunda olduğumuz Anadolu coğrafyasında ayağımızı sendeletecek hiçbir tavra tahammül göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN