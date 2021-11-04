"Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'daki evinde bir süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 65 yaşındaki Ferhat, Kartal ilçesindeki Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalp krizi geçirdi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

Mehmet Ferhat, öğle vakti Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Halk müziğine çeşitli eserler kazandıran Mehmet Ferhat, "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsüyle biliniyordu.