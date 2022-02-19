'Sen kızsın yapamazsın' dedikleri kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

KONYA (DHA) - KONYA'da 4 yıl önce kick boksa ilk başladığında 'sen kızsın yapamazsın' tepkisiyle karşılaşan Neris Zeynep Karadağ (17), geçen ay yapılan turnuvada ' Türkiye Şampiyonu' oldu. Kick boksa başlamaya babasıyla televizyonda izlediği müsabaka sonrası karar verdiğini söyleyen Karadağ, "'Sen kız çocuğusun yapamazsın' diyenler oldu. Şimdi şampiyonum" dedi.

Açık Öğretim Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Neris Zeynep Karadağ, 4 yıl önce 13 yaşındayken babası Nizamettin Karadağ ile televizyonda izlediği kick boks müsabakası sonrası bu spora merak saldı. Karadağ, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıt yaptırarak kick boksa başladı. İlk zamanlar çevresindekilerin 'sen kızsın yapamazsın' tepkisiyle karşılaşan Neris Zeynep, 19- 27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Spora başlarken bir amacının da 'kendini savunmak' olduğunu belirten Karadağ, "Bu spora başlarken biraz daha küçüktüm. O zamanlar kadına yönelik şiddeti ve psikolojik baskıların da olduğunu gördüm. Bu spor hoşuma da gitmişti. Hem kendimi korumak hem de hoşuma giden bir sporu yapmak istedim. Şu an mayıs ayında dünya kupası var. Önümüzdeki maçta da puanımı alacağım. Son olarak temmuz ayında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası maçında da puanımı alıp, inşallah milli takıma gideceğim" dedi.